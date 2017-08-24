أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة في القليوبية

01:17 م الخميس 24 أغسطس 2017

إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة في القليوبية

اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة لعدم الحضور خلال مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك بناء على حملة قام بها طلال ربيع القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخانكة، للمرور والمتابعة على العاملين بالمشتشفى العام، لللتأكد من حسن سير العمل، واستقبال المرضى واكتشف عدم وجود 3 أطباء وغيابهم عن العمل دون إذن، فرفع تقرير إلى محافظ القليوبية، وأصدر قراره بإحالتهم للتحقيق.

وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته بضرورة فتح الوحدات الصحية بالقرى وجميع المستشفيات بنظام 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه ليس من المقبول غلقها أمام المواطنين، ولابد من طرح حلول فورية لتلك المشكلة، وإرسال خطاب لوزير الصحة بهذا الشأن لتدبير القوة البشرية من الأطباء والممرضين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 سنوات سجن لمدرس رياضيات هتك عرض طالبة في القليوبية

    أخبار

  • القبض على "حبيشة" و"الضابط" في شبين القناطر

    أخبار

  • تخفيض تنسيق الثانوية العامة إلى 215 درجة بالقليوبية

    أخبار

  • بالصور.. انطلاق ماراثون سباق الدراجات بمشاركة محافظ القليوبية

    أخبار

إعلان

2075c8b994.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم