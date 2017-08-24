إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة في القليوبية
إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة في القليوبية
01:17 م الخميس 24 أغسطس 2017
اللواء محمود عشماوي
القليوبية - أسامه علاء الدين:
قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة لعدم الحضور خلال مواعيد العمل الرسمية.
جاء ذلك بناء على حملة قام بها طلال ربيع القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخانكة، للمرور والمتابعة على العاملين بالمشتشفى العام، لللتأكد من حسن سير العمل، واستقبال المرضى واكتشف عدم وجود 3 أطباء وغيابهم عن العمل دون إذن، فرفع تقرير إلى محافظ القليوبية، وأصدر قراره بإحالتهم للتحقيق.
وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته بضرورة فتح الوحدات الصحية بالقرى وجميع المستشفيات بنظام 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه ليس من المقبول غلقها أمام المواطنين، ولابد من طرح حلول فورية لتلك المشكلة، وإرسال خطاب لوزير الصحة بهذا الشأن لتدبير القوة البشرية من الأطباء والممرضين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
5 سنوات سجن لمدرس رياضيات هتك عرض طالبة في القليوبية
-
القبض على "حبيشة" و"الضابط" في شبين القناطر
-
تخفيض تنسيق الثانوية العامة إلى 215 درجة بالقليوبية
-
بالصور.. انطلاق ماراثون سباق الدراجات بمشاركة محافظ القليوبية
إعلان
إعلان