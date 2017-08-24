إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى الخانكة لعدم الحضور خلال مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك بناء على حملة قام بها طلال ربيع القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخانكة، للمرور والمتابعة على العاملين بالمشتشفى العام، لللتأكد من حسن سير العمل، واستقبال المرضى واكتشف عدم وجود 3 أطباء وغيابهم عن العمل دون إذن، فرفع تقرير إلى محافظ القليوبية، وأصدر قراره بإحالتهم للتحقيق.

وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته بضرورة فتح الوحدات الصحية بالقرى وجميع المستشفيات بنظام 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه ليس من المقبول غلقها أمام المواطنين، ولابد من طرح حلول فورية لتلك المشكلة، وإرسال خطاب لوزير الصحة بهذا الشأن لتدبير القوة البشرية من الأطباء والممرضين.