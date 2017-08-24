أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة للصيانة والتنظيف للطرق والأحياء بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة للصيانة والتنظيف للطرق والأحياء بالبحيرة

01:16 م الخميس 24 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    085301978c.jpg

  • عرض 7 صورة

    1d3e3ceb88.jpg

  • عرض 7 صورة

    11dfb75d78.jpg

  • عرض 7 صورة

    c67157adab.jpg

  • عرض 7 صورة

    58fa9be622.jpg

  • عرض 7 صورة

    c82aeb06f4.jpg

  • عرض 7 صورة

    74de723714.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. ضبط 39 ألف عبوة مواد غذائية مغشوشة في أسوان

الألبوم التالى

بالصور.. ضبط 39 ألف عبوة مواد غذائية مغشوشة في أسوان

البحيرة – أحمد نصرة:واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الخميس، رفع جميع الإشغالات وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وإصلاح ما بها من أعطال على الطريق الزراعي السريع حتى حدود محافظة البحيرة مع محافظتي الإسكندرية والغربية.بدأت الأعمال عند حدود محافظة الإسكندرية، حتى طريق المحور بدمنهور، وتم رفع جميع المخلفات والأتربة من الطريق ورفع جميع الإشغالات، وستستمر الحملة حتى الانتهاء من باقي الطريق.ونفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بمنطقة شبرا بحري، شملت نظافة منطقة الجدارية ومدخل عبدالسلام الشاذلي، وتقليم أحواض النباتات بالمنطقتين، وحملة مماثلة بهندسة أبو الريش قبلي 2 تم خلالها رصف أعمال الحفر التي تمت بشارع الجيش ورفع جميع الأتربة المتراكمة وغسل نافورة ميدان ابوالريش، وغسل الأرصفة من شارع الجيش حتى طريق الكورنيش.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

    أخبار

  • بالصور- مسجد الحبشي بدمنهور.. تحفة فريدة جمعت كل فنون العمارة المملوكية

    أخبار

  • "الزراعة" توافق على تخصيص أراضي لـ4 مشروعات نفع عام في البحيرة

    أخبار

  • بالصور.. رفع الإشغالات على أرض مجمع تعليمي في المنيا

    أخبار

إعلان

c514149e80.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم