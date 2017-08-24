بالصور.. حملة للصيانة والتنظيف للطرق والأحياء بالبحيرة 01:16 م الخميس 24 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور.. ضبط 39 ألف عبوة مواد غذائية مغشوشة في أسوان

البحيرة – أحمد نصرة:واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الخميس، رفع جميع الإشغالات وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وإصلاح ما بها من أعطال على الطريق الزراعي السريع حتى حدود محافظة البحيرة مع محافظتي الإسكندرية والغربية.بدأت الأعمال عند حدود محافظة الإسكندرية، حتى طريق المحور بدمنهور، وتم رفع جميع المخلفات والأتربة من الطريق ورفع جميع الإشغالات، وستستمر الحملة حتى الانتهاء من باقي الطريق.ونفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بمنطقة شبرا بحري، شملت نظافة منطقة الجدارية ومدخل عبدالسلام الشاذلي، وتقليم أحواض النباتات بالمنطقتين، وحملة مماثلة بهندسة أبو الريش قبلي 2 تم خلالها رصف أعمال الحفر التي تمت بشارع الجيش ورفع جميع الأتربة المتراكمة وغسل نافورة ميدان ابوالريش، وغسل الأرصفة من شارع الجيش حتى طريق الكورنيش.

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