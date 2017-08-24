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اليوم.. مواجهات حاسمة لتحديد المتأهل لدور المجموعات بـ«يوروبا ليج»

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اليوم.. مواجهات حاسمة لتحديد المتأهل لدور المجموعات بـ«يوروبا ليج» اليوم.. مواجهات حاسمة لتحديد المتأهل لدور المجموعات بـ«يوروبا ليج»

التحرير

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تقام اليوم الخميس، مجموعة من المباريات، ضمن مرحلة الإياب في بطولة الدوري الأوروبي  «يوروبا ليج»، لتحديد المتأهل لدور المجموعات.

ويستضيف نادي سكنديا المقدوني نظيره ميلان الإيطالي على ملعب جرادسكي ستادون، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، بقيادة الحكم الروماني إستفان كوفاكس.

وكان قد وضع ميلان قدما في دور المجموعات، بعدما حقق فوزا ساحقا على ضيفه سكنديا المقدوني، 6/0، الخميس الماضي، في لقاء الذهاب، حيث سجل كل من أندريه سيلفا، وريكاردو مونتوليفو، ثنائية لميلان، بينما كان الهدفان الآخران من نصيب فابيو بوريني، ولوكا أنتونيللي، ليسهل الفريق مهمته بشكل كبير في لقاء الإياب اليوم بمقدونيا.

من جانبه يستضيف أتلتيك بيلباو الإسباني نيظره باناثينايكوس اليوناني، على ملعب سان ماميس، بقيادة الحكم بيتورا باستيان، وكان قد تغلب بيلباو بقيادة مديره الفني خوسيه انخل زيجاندا، في لقاء الذهاب على باناثينايكوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما سيلتقي إيفرتون الإنجليزي بقيادة مديره الفني الهولندي رونالد كومان، بنظيره هايدوك سيليت الكرواتي، على ملعب ستاديون بولود، بقيادة الحكم سيرجي كاراسيف، وكان قد فاز التوفيز في لقاء الذهاب (2-0).

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في المقابل يسعى فريق سبورتنج براجا البرتغالي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى أحمد حسن كوكا، لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، عندما يلتقى بملعب "بلدية براجا" نظيره هافنارفجوردور الأيسلندي.

وشهدت قائمة المباراة عودة المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة الذهاب والتي إنتهت بفوز براجا (2-1)، والتى أبعدته عن المشاركة بمباراة فريقه الأخيرة فى الدورى البرتغالى أمام أفيس.

وفي الصورة التالية جميع مباريات اليوم في «يوروبا ليج»:

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

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التحرير

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