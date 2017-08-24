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مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية أمريكا حول «صفقة القرن» لم تتبلور بعد

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية أمريكا حول «صفقة القرن» لم تتبلور بعد مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية أمريكا حول «صفقة القرن» لم تتبلور بعد

التحرير

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح ، بوفد أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس دونالد ، له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها كانت فرصة لسماع الوفد لرؤية الرئيس ووزير الخارجية سامح شكري، لقضايا المنطقة.

أضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، أنه حتى الآن لم تتبلور بعض الرؤى الأمريكية التي أُطلق عليها «صفقة القرن»، متوقعًا أن الولايات المتحدة باتت أكثر قربًا من إطلاق أفكارها حول القضية الفلسطينية.

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وذكر أن الجهود الأمريكية مهمة في هذه المرحلة، فهي الأقدر على تحريك المواقف الإقليمية.

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التحرير

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