أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار

Google+ Print
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبه.

شاهد أيضا

وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من العميد خالد محمد عارف إبراهيم، ومحمد محمود أحمد الإتربي، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، كما يضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو ومحمد عبد العزيز عبد الفتاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)