رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار

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أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبه.

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وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من العميد خالد محمد عارف إبراهيم، ومحمد محمود أحمد الإتربي، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، كما يضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو ومحمد عبد العزيز عبد الفتاح.