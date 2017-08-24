يمن الحماقي: قانون الاستثمار يساعد على زيادة المنتج المحلي

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قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قانون الاستثمار جيد للغاية، ويعالج الكثير من السلبيات الموجودة في المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدة أن لائحته التنفيذية ستساهم في جذب المستثمرين.

أضافت الحماقي، خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن قانون الاستثمار سيزيد من تنافسية المستثمر، وسيساعد على زيادة المنتج المحلي.

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وشددت على ضرورة أن يكون هناك خطة محددة لزيادة المكون المحلي في الصناعات، مطالبة المسئولين بوضع أولويات وخطط تخفف على المواطن آثار قرارات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.