أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

يمن الحماقي: قانون الاستثمار يساعد على زيادة المنتج المحلي

Google+ Print
يمن الحماقي: قانون الاستثمار يساعد على زيادة المنتج المحلي يمن الحماقي: قانون الاستثمار يساعد على زيادة المنتج المحلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قانون الاستثمار جيد للغاية، ويعالج الكثير من السلبيات الموجودة في المناخ الاستثماري في ، مؤكدة أن لائحته التنفيذية ستساهم في جذب المستثمرين.

أضافت الحماقي، خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن قانون الاستثمار سيزيد من تنافسية المستثمر، وسيساعد على زيادة المنتج المحلي.

شاهد أيضا

وشددت على ضرورة أن يكون هناك خطة محددة لزيادة المكون المحلي في الصناعات، مطالبة المسئولين بوضع أولويات وخطط تخفف على المواطن آثار قرارات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق