أبو العلا: قانون «تنظيم الإعلان عن الخدمات الصحية» يوقف بيع الوهم

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أشاد النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 206 لسنة 2017، الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب.

وأشار إلى أن هذا القانون سيكون نواة لمواجهة الغش والتدليس والتضليل التي يتعرض لها المواطن المصري من خلال الإعلان عن الخدمات الطبية دون التخصص وبرامج تعلن الوهم.

وأضاف أن إصدار هذا القانون تأخر لعقود طويلة، ويتميز بأنه سوف يعاقب ويتعقب مقدم الخدمة أو البائع، لا القناة أو وسيلة الإعلان فقط، لافتا إلى أن التصريح يتم في ١٥ يوما فقط، ويسري القانون على جميع وسائل الإعلان مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن مجلس النواب لم يتوان في الموافقة على هذا القانون وإقراره في دور الانعقاد السابق.

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كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قد وافق نهائيا على مشروع قانون، قدمه النائب أيمن أبو العلا و60 عضوا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

يهدف القانون إلى القضاء على فوضى الإعلانات، وردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين، بعد انتشار ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وفقا للنائب أيمن أبو العلا.