السكة الحديد تبدأ خطة تدريب للسائقين بعد كارثة «تصادم الإسكندرية»

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قال المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، المتحدث الرسمى باسم السكة الحديد، إن الهيئة وضعت خطة عاجلة قصيرة المدى لرفع كفاءة العاملين بالوظائف الحرجة فى قطاع البنية الأساسية من طوائف التشغيل وقائدى القطارات ومساعديهم بقطاع المسافات الطويلة والقصيرة، ونقل البضائع، وتهدف الخطة إلى التركيز على نقاط الضعف المتسببة فى الحوادث للحد منها، والتدريب على كيفة التصرف السريع فى حالة وجود أعطال مفاجئة، وفى حالات التشغيل غير العادى التى تستهدف جميع العاملين فى طوائف التشغيل من قائدى القطارات ومساعديهم، وكذا العاملين بنظم الإشارات والسكك.



وأوضح أبو هرجة أن الخطة تتضمن التدريب الفني والتعامل الصحيح مع المشكلات والعوارض التى تحدث والمحتمل حدوثها في أثناء مسير القطارات، بالإضافة إلى تكنولوجيا التحكم الآلى (ATC) والتدريب على المحاكيات والتدريب على سيناريوهات من واقع تقارير استعادة الخبرة لأهم الحوداث، وورش عمل من خلال مناقشات مفتوحة يتخللها عرض تقديمي وفيديوهات تعليمية في كل التخصصات بالهيئة (صيانة ودعم فني - بنية أساسية - رقابة على التشغيل).

وأضاف أبو هرجة أن الخطة العاجلة يتم تنفيذها على مدى الثلاثة أشهر القادمة، وذلك بإجراء تدريب تذكيري مكثف للعاملين بقطاع البنية الأساسية والعاملين بالوظائف الحرجة للسلامة، من ملاحظي البلوك وعمال المزلقان وبرادي الإشارات، بحيث يتم عمل سيناريوهات عملية في مواقع العمل، بالإضافة إلى التدريب النظرى.

وأكد أبو هرجة أن العاملين المستهدف تدريبهم بالوظائف الحرجة للسلامة فى الخطة العاجلة 1308 متدربين من طوائف التشغيل، بالإضافة إلى عدد 360 متدربا مستهدفا تدريبهم من قائدى القطارات ومساعديهم كمرحلة أولى، ويتم متابعة الدورات من خلال قاعدة بيانات للسائقين ومساعديهم والعاملين بالوظائف الحرجة بالسلامة، مرتبطة إلكترونيا بمراكز التدريب ومن خلال كارت تدريبي لكل عامل فني.

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وشدد على أنه فى نهاية التدريب يتم عمل تقييم للمتدربين من خلال تقييم مبدئي في بداية الدورة، للوقوف على مستوى المتدرب وتقييم آخر في أثناء عقد ورش العمل وتقييم نهائي للمستوى بعد الدورة، كما يتم عقد اختبارات عملية باستخدام محاكيات نظرية في المجال الفني والتخصص للسائقين وكل الطوائف القائمة على تشغيل القطارات لضمان سلامة مسير القطارات.

يأتي ذلك بعد حادث تصادم قطاري الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية، الذي نتج عنه سقوط جرار الأول وعربتين من مؤخرة الثاني، ما أدى لإصابة أكثر من 128 شخصًا، و42 قتيلاً في 11 أغسطس الجاري.