«مشروب» السبب في زواج سعد الصغير من «شمس».. قصص الفنانين مع «السحر»

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"كذب المنجمون ولو صدفوا"، على الرغم من اقتناع أغلب الفنانين بتلك المقولة فإن ذلك لم يمنعهم من الاعتراف بإصابتهم بالسحر بعد مواقف صادمه تعرضوا لها في حياتهم، فبمنهم من اعترف بأن مشروبا كان هو السبب وراء زواجه، وأخرى تتهم إحداهن بإيذائها بسبب الغيرة من نجاحها، من هنا نرصد مجموعة من الفنانين الذين اعترفوا بإصابتهم بالسحر خلال التقرير التالى..

1- سعد الصغير

أثار محمود، نجل الفنان سعد الصغير، ولاعب فريق بتروجت للناشئين، الكثير من الجدل بسبب تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، عبر قناة "روتانا سينما"، بتبرير سبب زواج والده "عرفيا" من الراقصة شمس، بتعرضه لـ"السحر" في دولة المغرب، على حد قوله.

وقال خلال حواره: "والدي شرب عصيرا غريبا هناك، وبعدها لما ركب الطيارة جاتله حاجة في معدته.. وده كان دور التعب الأخير اللي جاله، ومن ساعتها بقى والموضوع ده حصل.. بس هو قال أنا كنت متجوزها عرفي وده مش حرام أو حاجة.. دي حرية شخصية".

2- الراقصة «دينا»

أكدت الراقصة الاستعراضية "دينا"، تعرضها للسحر من شخص، لفشل حياتها الزوجية، مشيرة إلى أن إحدى العرافات أبلغتها، حسب قولها، بأنها ستتعرض لفضيحة "زوجية" من أحد أزواجها، وهو ما حدث لها بالفعل مع زوجها السابق رجل الأعمال "حسام أبو الفتوح"، حيث قام بتصويرها أثناء العلاقة الحميمية بينهما.

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3- فيفي عبده

أما الراقصة الاستعراضية فيفي عبده فتصرح دائمًا بأنها تؤمن بالسحر والدجل، خاصة بعدما واجهت أحد المواقف، وهو أنها فى إحدى المرات كانت ترقص على المسرح وفجأة بدون مقدمات توقفت وامتنعت عن التكملة وعندما ذهبت إلى الأطباء أخبروها بأنها لم تعان من شيء واكتشفت أن ذلك سحر.

4- مديحة كامل

فاجأ رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور الجمهور عندما أكد أن الفنانة الراحلة مديحة كامل عانت من السحر لمدة 10 سنوات سبب لها نزيفا لمدة 10 سنوات، مشيرا -خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها "فحص شامل"- إلى أنها ذهبت إلى عدد كبير من الأطباء ولم تجد أي علاج لحالتها، إلى أن اكتشفت أن هناك ممثلة زميلة قامت بعمل سحر أسود لها.

5- سعود أبو سلطان

روى أيضًا المطرب الفلسطيني سعود أبو سلطان، معاناة إصابته هو الآخر بالسحر قائلا: "كانت حالتي النفسية سيئة للغاية، وأثرت على كل حياتي، وأبعدتني عن أهلي وأصدقائي، حتى العمل كنت أتلقى عروضا وأرفضها من دون أي أسباب، وابتعدت عن العالم، وكنت بمفردي، فبعدما وصلت إلى الشهرة الكبيرة في الفترة الأولى من بداياتي شعرت بكل هذه التغييرات، لكنني الحمد لله تعالجت وأصبحت بحالة جيدة الآن، وأقول إنني شفيت، لأن هذا الشيء أعتبره مرضا ليس لي ذنب فيه".

وعندما سئل عن الشخص الذي ربما كان السبب في إصابته بالسحر خلال أحد حواراته الصحفية علق قائلًا: "لا أعلم من هو إلى الآن، لكنني أشك في شخص، فإذا كان هو الله يسامحه، وإن لم يكن فليسامحني أنا".