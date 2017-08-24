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للحجاج..علامات التعرض لضربات الشمس وكيفية الوقاية منها

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مصراوي Masrawy

للحجاج..علامات التعرض لضربات الشمس وكيفية الوقاية منها

11:27 ص الخميس 24 أغسطس 2017

للحجاج..علامات التعرض لضربات الشمس وكيفية الوقاية منها

للحجاج..علامات التعرض لضربات الشمس وكيفية الوقاية

كتبت- ندى غنيم:ترتفع درجات الحرارة فى وتتخطى 40 درجة مئوية، مما يمثل خطورة على الحجاج خاصة وأن معظمهم من كبار السنوللتعرف على أعراض ضربة الشمس وكيفية الوقاية نرصدها في نقاط وفقاً لما ذكره موقع health web:أعراض ضربة الشمس:ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجةالصداع الشديدالدوخة و الدوارعدم التعرق على الرغم من الحرارةاحمرار الجلد وجفافه ضعف العضلات أو تشنجاتقئ وغثياننبضات القلب السريعةفقدان الوعي او الاغماء- وللوقاية من مخاطر أشعة الشمس عليك اتباع بعض النصائح:شرب كمية كافية من السوائل بانتظامعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلةاستخدام مظلة شمسية ذات اللون الفاتح تحت الشمسأخذ قسط من الراحة بعد القيام بأي مجهود من أجل إعادة الحيوية للجسمارتداء ملابس فضفاضة، فاتحة اللون وخفيفة

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