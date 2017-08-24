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الأهلي يرفض شروط «الصالح» وينتظر الرد الأخير

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الأهلي يرفض شروط «الصالح» وينتظر الرد الأخير الأهلي يرفض شروط «الصالح» وينتظر الرد الأخير

التحرير

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تأزمت المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي والمدافع السوري أحمد الصالح، لاعب نادي هينان جياني الصيني خلال فتره الانتقالات الصيفية.

وكان من المقرر أن يتم إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما اتفق مسئولي الأهلي مع وكيل اللاعب خلال الأيام الأخيرة، إلا أن الطرفان اختلفوا في الراتب السنوي للاعب.

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ويحصل اللاعب على راتب سنوي مليون دولار، الأمر الذي اعتبره الأهلي مبلغًا كبيرًا، وقاموا برصد 300 ألف دولار فقط كراتب سنوي للاعب، يزيد 100 ألف دولار في الموسم.

ومن المقرر أن يقوم اللاعب بالرد على العرض المقدم من القلعة الحمراء تمهيدًا لتوقيع والانتظام في تدريبات الفريق الأحمر.

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التحرير

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