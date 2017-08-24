أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«إيرباص» تدخل سباق السيارات الطائرة وهذه مشكلتها الوحيدة

Google+ Print
«إيرباص» تدخل سباق السيارات الطائرة وهذه مشكلتها الوحيدة «إيرباص» تدخل سباق السيارات الطائرة وهذه مشكلتها الوحيدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "إيرباص" العالمية، على حل بعض المشكلات الخاصة بتصنيع السيارات الطائرة، والتي تسعى الشركة لإنجازها بشكل تام خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مجلة "وايرد" الأمريكية، فإن الشركة العالمية المتخصصة في الأصل في صناعة الطائرات، تسعى لتعليم سياراتها الطائرة كيفية الهبوط السليم، وهو الأمر الذي لا يزال يشغل بال العديد من مهندسيها.

وتعمل الشركة على إيجاد حلول تقنية عاجلة لتلك المشكلة الفنية، والتي بات ينظر لها على أنها العائق الأول في طريق ظهور السيارات الطائرة إلى النور بشكل رسمي، معولة على تقنيات الليزر في حل مشكلة هبوط السيارات الطائرة.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)