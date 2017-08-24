«إيرباص» تدخل سباق السيارات الطائرة وهذه مشكلتها الوحيدة

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تعكف شركة "إيرباص" العالمية، على حل بعض المشكلات الخاصة بتصنيع السيارات الطائرة، والتي تسعى الشركة لإنجازها بشكل تام خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مجلة "وايرد" الأمريكية، فإن الشركة العالمية المتخصصة في الأصل في صناعة الطائرات، تسعى لتعليم سياراتها الطائرة كيفية الهبوط السليم، وهو الأمر الذي لا يزال يشغل بال العديد من مهندسيها.

وتعمل الشركة على إيجاد حلول تقنية عاجلة لتلك المشكلة الفنية، والتي بات ينظر لها على أنها العائق الأول في طريق ظهور السيارات الطائرة إلى النور بشكل رسمي، معولة على تقنيات الليزر في حل مشكلة هبوط السيارات الطائرة.