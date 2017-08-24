حبس 6 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي وقتل شاب بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس 6 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية، وقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بدائرة المركز.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بمقتل "محمد عزمي توفيق" 19 عامًا، مُقيم بمدينة الحسينية.



بالانتقال والفحص، تبين تعرض القتيل لإطلاق نيران من قِبل مجهولون بناحية عزبة "صابرة" التابعة لدائرة المركز، أثناء توجهه برفقة اثنين من أصدقائه لتوصيلهما، فيما تبين من التحريات الأولية، أن الهدف من القتل هو سرقة المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16290 جنح الحسينية لسنة 2017.



وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "السيد. س. م" 25 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"حمدي. م. ع" 36 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"محمد. ع. ك. ع" 20 عامًا، و"أحمد. س. م. ع" 20 عامًا، عاطلين، ومقيمين بدائرة مركز منشأة أبو عمر، و"عبدالحميد. ح" وشهرته "مشمش" 20 عامًا، و"ماهر. ع. ي. إ" وشهرته "ماهر الربع" 21 عامًا، عاطلين، ومُقيمان بالدقهلية.



وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول، تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبط المتهمين وبحيازتهم بندقية آلية وفرد خرطوش، و177 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ودراجة بخارية، فيما تبين ارتكابهم 3 وقائع سرقة دراجات بخارية من المواطنين.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار مباشرة التحقيقات.