أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حبس 6 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي وقتل شاب بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس 6 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي وقتل شاب بالشرقية

01:11 م الخميس 24 أغسطس 2017

حبس 6 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي وقتل شاب بالشرقية

المتهمون

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس 6 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية، وقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بدائرة المركز.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بمقتل "محمد عزمي توفيق" 19 عامًا، مُقيم بمدينة الحسينية.
 
بالانتقال والفحص، تبين تعرض القتيل لإطلاق نيران من قِبل مجهولون بناحية عزبة "صابرة" التابعة لدائرة المركز، أثناء توجهه برفقة اثنين من أصدقائه لتوصيلهما، فيما تبين من التحريات الأولية، أن الهدف من القتل هو سرقة المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16290 جنح الحسينية لسنة 2017.
 
وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "السيد. س. م" 25 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"حمدي. م. ع" 36 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، و"محمد. ع. ك. ع" 20 عامًا، و"أحمد. س. م. ع" 20 عامًا، عاطلين، ومقيمين بدائرة مركز منشأة أبو عمر، و"عبدالحميد. ح" وشهرته "مشمش" 20 عامًا، و"ماهر. ع. ي. إ" وشهرته "ماهر الربع" 21 عامًا، عاطلين، ومُقيمان بالدقهلية.
 
وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول، تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبط المتهمين وبحيازتهم بندقية آلية وفرد خرطوش، و177 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ودراجة بخارية، فيما تبين ارتكابهم 3 وقائع سرقة دراجات بخارية من المواطنين.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وجار مباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 6 متهمين بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

    أخبار

  • القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة في الأقصر

    أخبار

  • حبس عصابة سرقة السيارات على الطرق الصحراوية في بني سويف

    أخبار

إعلان

2c70749add.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم