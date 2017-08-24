"إسعاف بني سويف": 82 سيارة بالتجمعات وساحات الصلاة في أيام العيد

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور رأفت توفيق مدير الإسعاف ببني سويف، رفع درجة الاستعداد بالمرفق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والدفع بـ82 سيارة مجهزة على أعلى مستوى، ابتداء من يوم وقفة العيد.

وأضاف "توفيق" في تصريحات صحفية لـ"مصرواي" اليوم الخميس: "وضعنا خطة متكاملة لتغطية كل مناطق التجمعات بالميادين العامة وساحات الصلاة والمتنزهات من خلال الدفع بسيارات إسعاف مجهزة للتدخل في أسرع وقت".

وأشار مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، إلى توفير سيارات إسعاف على الطرق الصحراوية والسريعة للتعامل مع أي حالات طارئة ونقلها للمستشفيات.