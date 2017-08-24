أب وأم يصعقان ابنتهما بالكهرباء لإخفاء حملها قبل زفافها في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ارتكب أب وأم جريمة قتل بشعة، عندما وصلا سلك كهرباء بقدمي ابنتهما، أثناء نومها، للتخلص منها، في محاولة منهم لإخفاء حقيقة حملها قبل زفافها بأيام.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز شرطة إطسا، بوجود شبهة جنائية وراء حادث وفاة فتاه تدعى "أ. ع. م" 17 عامًا، مقيمة في إحدى القرى القريبة من مدينة إطسا.

وكشفت تحريات الرائد سامح عبدالظاهر، رئيس مباحث إطسا، التي أشرف عليها اللواء حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، عن أن هناك شبهة جنائية وراء حادث وفاة العروس قبل زفافها في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت التحريات أن الأب الذي يعمل فلاح، وزوجته، غافلا الفتاة أثناء نومها، ووصلا سلك كهرباء في قدميها، ولم يتركاها إلا عقب التأكد من وفاتها، وإخفاء فضيحة حملها سفاحًا، والادعاء بأن الكهرباء صعقتها أثناء عبثها بمروحة بغرفة نومها.

وتم القبض على الأب والأم، اللذين إعترفا بارتكاب الجريمة، حفاظًا على شرف الأسرة، خاصة أن موعد زفافها لم يتبق عليه سوى 10 أيام، وأنهما قاما بتسنين الفتاة لعقد القران عليها قبل المدة القانونية.

وأحيل المتهمين لنيابة إطسا التي باشرت التحقيقات.