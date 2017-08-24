وفاة سائق على الطريق الصحراوي بالمنيا.. و"الصحة": طبيعية لأسباب مرضية
وفاة سائق على الطريق الصحراوي بالمنيا.. و"الصحة": طبيعية لأسباب مرضية
01:02 م الخميس 24 أغسطس 2017
ارشيفية
المنيا ــ ريمون الراوي:
توفى سائق سيارة نقل موبيليات بشكل مفاجئ، أثناء مروره بمحافظة المنيا، ضمن رحلته للصعيد، قادمًا من محافظة دمياط، وأرجعت مديرية الصحة سبب الوفاة، لعلل مرضية سابقة لديه.
وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي، بوفاة "سلامة. ن. ش"، 40 عامًا من أسيوط، يعمل سائق سيارة نقل بشركة موبيليات بالمنطقة الصناعية بأسيوط، أثناء العودة من دمياط لأسيوط، عقب مروره بكافيتريا.
وبادر "تباع السيارة" بطلب الإسعاف، التي نقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، والذي أثبت في تقريره أن الوفاة طبيعية بسبب فشل حاد بعضلة القلب، نتيجة تاريخ مرضي سابق بجلطات بالشرايين التاجية للقلب و تركيب 3 دعامات علاجية، بعد مراجعة التاريخ المرضي السائق المتوفى.
وأودعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.
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