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بالصور.. ضبط 39 ألف عبوة مواد غذائية مغشوشة في أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 39 ألف عبوة مواد غذائية مغشوشة في أسوان

12:46 م الخميس 24 أغسطس 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة من مباحث بالاشتراك مع مراقبي الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، 39 ألف قطعة حلوى مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووردت معلومات لرئيس مباحث التموين، بقيام التاجر "س. م" بالاتجار في المواد الغذائية المغشوشة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمكنت حملة من مباحث التموين بمداهمة مخزن تابع للتاجر، وضبطت 39 ألف قطعة حلوى "لوليتا" مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحرزت المضبوطات وجرى التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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