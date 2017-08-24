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ميناء دمياط تستقبل 4 سفن حاويات و3 بضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط تستقبل 4 سفن حاويات و3 بضائع عامة

12:40 م الخميس 24 أغسطس 2017

ميناء دمياط تستقبل 4 سفن حاويات و3 بضائع عامة

دمياط – محمد إبراهيم:

انتهت هيئة ميناء دمياط من حركة الصادر، اليوم الخميس، عقب تصدير 9900 طن يوريا، و5400 طن فوسفات، و1930 طن مولاس، و2000 طن ملح، وإعادة تصدير 3500 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه القطاران رقمي 2435 و2478 بحمولة إجمالية 2590 طن قمح، في حين غادرت 95 سيارة بحمولة 4556 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 155072 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33610 طنًا.

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