ضبط 7 أطنان دقيق وسكر مهربة في حملة تموينية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، تحرير 164 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية في الفترة من 21 وحتى 23 أغسطس الجاري بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة.

وقال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضرًا مخالفًا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث جرى ضبط 23 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و13 عبوة من الدجاج المجمد، و27 علبة جبن منتهية الصلاحية، و3 أطنان من الدقيق، و4 أطنان من السكر، و40 شيكارة من الأرز بدون بيانات أو فواتير بالإضافة إلى ضبط 10 كيلو من اللحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، جرى تحرير 10 محاضر مخالفة حيث تنوعت المخالفات ما بين (عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل ـ عدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية)، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 95 محضرًا مخالفًا لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل الزيارات وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطن وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة أدوات العجن.

وأضاف أنه جرى التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.