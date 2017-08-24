إزالة 539 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 539 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 20 فدانًا و23 قيراطًا و8 أسهم، في عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 حتى 21 أغسطس الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة فدان و6 قيراط و23 سهمًا، و28 حالة تعد بمركز مغاغة بمساحة فدان و18 قيراطًا و16 سهمًا، و115 حالة بمركز بني مزار بمساحة 3 أفدنة و18 قيراطًا و19 سهمًا، و9 حالات بمركز مطاي بمساحة 6 قيراط و8 أسهم، 68 حالة بسمالوط بمساحة2 فدان و19 قيراط و14 سهم، وعدد 55 حالة بمركز المنيا بمساحة فدان و19قيراط و18سهم، وعدد 12 حالة في أبوقرقاص بمساحة 20 قيراط و18 سهم، وعدد 128 حالة بملوي بمساحة 4 فدان و14 قيراط و1 سهم، وعدد 115 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 4 أفدنة و7 قيراط، و11 سهمًا، بالإضافة إلى 9 حالات إصلاح زراعي بمساحة 11 قيراطًا.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها.