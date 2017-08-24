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أنقذه مدرب "كونغ فو" من الموت.. إصابة موظف في حريق شقة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

أنقذه مدرب "كونغ فو" من الموت.. إصابة موظف في حريق شقة بالإسكندرية

12:13 م الخميس 24 أغسطس 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب موظف بالمعاش إثر نشوب حريق في منزله بمساكن طوسون شرقي الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بعقار بمساكن طوسون، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة نشوب حريق في غرفة نوم بشقة بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ، ما أدى لاحتراق محتوياتها بالكامل.

وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة المدعو "ي. س. غ" 67 عامًا، موظف بالمعاش بحروق متعددة بالجسم ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال جاره المدعو"أ. ش. أ" 25 عامًا، مدرب كونغ فو، قال إنه سمع صوت استغاثة من الشقة محل البلاغ وباستطلاعه الأمر تبين نشوب حريق بالشقة.

وأضاف أنه كسر الباب فوجده بالحالة التي عُثر عليها، مشيرًا إلى أنه يقيم في الشقة بمفرده ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.

ونقل المصاب لمستشفى رأس التين العام للعلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وحُرر المحضر إداري قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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