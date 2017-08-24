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سنغافورة تحقق مع شركتين بتهمة إمداد كوريا الشمالية بالنفط

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مصراوي Masrawy

سنغافورة تحقق مع شركتين بتهمة إمداد بالنفط

12:52 م الخميس 24 أغسطس 2017

سنغافورة تحقق مع شركتين بتهمة إمداد كوريا الشمالية بالنفط

الخارجية السنغافورية

سنغافورة - (د ب أ):أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية، اليوم الخميس، أن السلطات تحقق مع شركتين مسجلتين محليا تعرضتا لعقوبات من جانب سلطات الولايات المتحدة بعدما تردد أنهما تقدمان إمدادات نفط لكوريا الشمالية.وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان بأن "سنغافورة سوف تفي بصرامة بالتزاماتها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، ولن تسمح بانتهاك النظام المالي لديها من أجل أنشطة غير مشروعة".وكانت "ترانس أتلانتيك بارتنرز" و"فلمور مانيجمنت" بين 10 كيانات فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أمس الأول الثلاثاء بسبب محاولة استغلال النظام المالي الأمريكي في إرسال ملايين الدولارات لتسديد مستحقات تتعلق بمعاملات كورية شمالية، حسبما أفادت السلطات الأمريكية.كما يجري التحقيق مع ثلاثة مواطنين روس فيما يتعلق بمعاملات الشركتين.

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