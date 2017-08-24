بالأسماء| العدل تمنح 7 من الإدارة العامة للنقل الجماعي الضبطية القضائية بالفيوم

كتب - عمرو علي:

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل القرار رقم 3285 لسنة 2017، بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي، والمواقف بمحافظة الفيوم صفة مأموري الضبط القضائي.

واستند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008.

ونص القرار على "يخول العاملون بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بمحافظة الفيوم الآتي أسماؤهم، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008".

والحاصلون على الضبطية القضائية هم: ناصر فرج عبد الغني، مدير عام الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، شعبان محمد أحمد حسين، نائب المدير لقطاع المتابعة والمنافذ والمواقف، رفعت سيد محمود عيد، نائب المدير لقطاع متابعة السرفيس، عبد المنعم محسن عبد المنعم، مفتش متابعة، ياسر محمد محمد عبد العليم، مفتش متابعة، حسن أحمد حسن عبدالنبي، مفتش متابعة، محمد عبدالتواب عوض إبراهيم، مفتش متابعة بقطاع السرفيس.