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الداخلية: قتيل "شقة وادي النطرون" مسئول إدارة "مزرعة الموت"

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مصراوي Masrawy

الداخلية: قتيل "شقة وادي النطرون" مسئول إدارة "مزرعة الموت"

12:45 م الخميس 24 أغسطس 2017

كتب – محمد الصاوي:

قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن قوات الأمن تمكنت من قتل اثنين من عناصر حركة "حسم" الإخوانية الإرهابية، خلال مداهمة لشقة سكنية اتخذها كوادر الحركة للاختباء وتصنيع المتفجرات.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وأن المتهم الأول محمد يونس إبراهيم يونس، 31 سنة، أحد مسئولي تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والسابق توليه إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة خلال إبريل من العام الجاري والمعروفة إعلامياً بـ"مزرعة الموت".

وأضافت الوزارة أنه تم تحديد أحد الأوكار الإرهابية الأخرى التي تتخذها عناصر حركة "حسم" كمخزن استراتيجي بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة، وباستهدافه عُثر به على العديد من الأدوات وكمية كبيرة من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، كما عُثر بالوكر على ( بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، مجموعة من الطلقات والأظرف الفارغة ، عبوة ناسفة معدة للتفجير " تم إبطالها " ، كمية كبيرة من المواد الكيماوية تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ، مبلغ مالي ) .

وأكد البيان أن المداهمات تأتي في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وما يطلق عليها حركة "حسم" كواجهة إعلامية والمتهمين بارتكاب العديد من العنف خلال الفترة الماضية.

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