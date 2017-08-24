دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والوقود على محدودي الدخل
دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والوقود على محدودي الدخل
12:38 م الخميس 24 أغسطس 2017
كتب -محمود الشوربجي:
أقام عبد الرحمن عوف المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء لرفع العبء عن محدودي الدخل.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٨٠٩ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.
وأضاف أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.
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