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قضايا الدولة تنشئ مركزًا للدراسات القضائية

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مصراوي Masrawy

قضايا الدولة تنشئ مركزًا للدراسات القضائية

12:34 م الخميس 24 أغسطس 2017

قضايا الدولة تنشئ مركزًا للدراسات القضائية

هيئة قضايا الدولة

كتب -محمود الشوربجي:

قرر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، إنشاء مركزًا للدراسات القضائية والتدريب بالهيئة.

ونص القرار الذي حمل رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٧، على "أنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ واللائحة الداخلية للهيئة وقرار وزير العدل، يتم تشكيل إدارة المركز برئاسة رئيس المكتب الفني".

وشمل تشكيل المركز كلا من المستشارين عبد الحميد نجاشي وحسين عزت ومظهر فرغلي وسيد محمود ومجدي رمزي ويسري سيد ومحمد عبد الحميد وعصام عطية وعبد الناصر علي وأسامة حسن وعمرو عرفة وفاطمة فتحي ومصطفى عبد المنعم ومحمد عمر.

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