مقتل 2 من كوادر حسم في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بوادي النطرون

كتب – محمد الصاوي وفتحي عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من العناصر الإرهابية التي تنتمي لحركة "حسم" الإخوانية الإرهابية، بعد استهداف القوات لشقة سكنية بمنطقة وادي النطرون، اتخذاها مخبئا لهما.

وقالت الوزارة في بيان لها،اليوم الخميس، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه حال تنفيذ الهجوم على المتهمين، فوجئوا بإطلاق نار تجاههم، فقاموا بالرد عليه، ما أسفر عن مقتل محمد يونس إبراهيم، والسيد ماهر السيد مصطفى.



وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت على "بندقية آلية، بندقية خرطوش، مجموعة من الطلقات والأظرف الفارغة، عبوة ناسفة معدة للتفجير " تم إبطالها "، كمية كبيرة من المواد الكيماوية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ، مبلغ مالي).