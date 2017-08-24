غباء لص.. حاول سرقة "كرتونة مياه" فسقط من الطابق الخامس بالعمرانية

كتب - محمد شعبان:

شرع لص في سرقة "كرتونة مياه غازية" من سوبر ماركت بشارع فيصل، لكن صاحب المحل اكتشف أمره، فطارده بمساعدة الأهالي، واعتلى المتهم سطح عقار محاولا الهرب، فاختل توازنه وسقط في "المنور".

وكشفت تحريات الرائد محمد داوود، رئيس مباحث العمرانية، أن المتهم "أحمد ج."، 31 عاما، سقط من الطابق الخامس، وأصيب بكسور متفرقة بالجسم وتجمع دموي بالصدر والبطن، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، وحالته سيئة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.