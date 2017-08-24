تأييد الحبس سنة لـ36 متهمًا بالبلطجة في الشرابية

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف الشرابية، اليوم الخميس، بتأييد حبس 36 بلطجي سنة مع الشغل، في اتهامهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشرابية، تلقت بلاغا يفيد قيام 36 شخصًا بقطع الطريق والتشاجر مع المواطنين، وبالانتقال تبين صحة البلاغ.

كشفت معاينة النيابة عن وجود أثار إطلاق أعيرة نارية بحوائط المنازل والعثور علي 8 فوارغ طلقات نارية.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة.