سقوط ضابط المخابرات المزيف بالجيزة.. استولى على 700 ألف جنيه من 5 أشخاص

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث مكافحة الأموال العامة بالجيزة، من ضبط مالك شركة استيراد وتصدر، انتحل صفة ضابطا بالمخابرات، واستولى على 700 ألف جنيه من 5 أشخاص مقابل تعيينهم في وظائف حكومية.

وتبين أن المتهم "حسن ح."ن 58 عاما، قام بالنصب على 5 أشخاص، وحصوله على المبلغ سالف الذكر بعد إيهامهم أنه عميد بالمخابرات.

وأمكن ضبط المتهم بكافتريا الزعيم بشارع مراد، وبحوزته كارنيه عسكري برتبة عميد، و كارنيه منسوب لإحدى الجهات الصحفية، كارنيه منسوب للمنظمة المصرية للأمم المتحدة "جنرال أمن" جميعها مزورة، ومبلغ 1600 جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.