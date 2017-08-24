بعد وفاته داخل قسم الهرم.. التحريات: "كان متسجل باسم ابن عمه"

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة بواقعة وفاة متهم يدعى "ح . ف" أمس الأربعاء داخل قسم شرطة الهرم.

وأكدت المعاينة أن المتهم مصاب بمرض السكر، وتوفيَّ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية، حسب تقرير مفتش الصحة.

جهود البحث والتحري للمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، أشارت إلى أن المتوفى تم احتجازه على خلفية اتهامه بسرقة محتويات من محل.

وأفادت التحريات، أن المتهم لم يكن بحوزته بطاقة تحقيق شخصية أو أية أوراق تدل على هويته حال ضبطه من قبل قوات الشرطة، وأنه ذكر اسم نجل عمه بدلا من اسمه أثناء تحرير محضر بواقعة اتهامه بالسرقة، حيث أنه كان محتجزًا على ذمة قضية سرقة بالإكراه، ومن مواليد محافظة الفيوم في العقد الثاني من عمره.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.