أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يعلن موعد حجز وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يعلن موعد حجز وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة

12:18 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزير الإسكان يعلن موعد حجز وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة "شقق وفيلات" عقب عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل.

وقال الوزير خلال جولته اليوم لتفقد التشطيبات النهائية بالوحدات السكنية: "بدأنا الحملة الإعلانية لتسويق وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وكما هو واضح بدأت أعمال تنسيق الموقع (الزراعة، والتشجير، والرصف، وتركيب أعمدة الإنارة)، وتمت معاينة التشطيبات الداخلية للوحدات، وقبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تشطيب جزء كبير من الوحدات داخلياً وخارجياً".

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم البدء قريباً، وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، في تنفيذ وحدات سكنية للعاملين بالوزارات الحكومية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الوحدات ستكون بمساحات مختلفة لتناسب مختلف شرائح الدخل للعاملين بالحكومة، وستكون هناك تيسيرات في السداد.

وأعلن الوزير أنه ولأول مرة، ستكون هناك لوحة في كل وحدة سكنية بها جميع الاستخدامات الذكية سواء الإنترنت أو الدش المركزي وخلافه، مشيراً إلى أن تشطيب الوحدات السكنية يتم على مستوى عالٍ وهناك متابعة مستمرة.

وأضاف: "هناك تخطيط جاهز للخدمات المختلفة بالحي السكني الأول، وسيتم البدء في تنفيذها على الفور، حيث ستضم عدداً من المدارس بها مدرسة النيل، وهايبر ماركت، ومركز للشباب على أعلى مستوى يضاهي مركز شباب الجزيرة، ومكاتب للبريد، وقسم شرطة وخلافه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص 3 أيام

    أخبار

  • 4 أسباب تفسر الإقبال الكثيف على وحدات "سكن "

    أخبار

  • صك الأضحية من "مصر الخير".. لحم عجل بلدي طازة

    أخبار

  • مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحي من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر

    أخبار

إعلان

383d0947f3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ