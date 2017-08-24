وزير الإسكان يعلن موعد حجز وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة "شقق وفيلات" عقب عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل.

وقال الوزير خلال جولته اليوم لتفقد التشطيبات النهائية بالوحدات السكنية: "بدأنا الحملة الإعلانية لتسويق وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وكما هو واضح بدأت أعمال تنسيق الموقع (الزراعة، والتشجير، والرصف، وتركيب أعمدة الإنارة)، وتمت معاينة التشطيبات الداخلية للوحدات، وقبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تشطيب جزء كبير من الوحدات داخلياً وخارجياً".

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم البدء قريباً، وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ وحدات سكنية للعاملين بالوزارات الحكومية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الوحدات ستكون بمساحات مختلفة لتناسب مختلف شرائح الدخل للعاملين بالحكومة، وستكون هناك تيسيرات في السداد.

وأعلن الوزير أنه ولأول مرة، ستكون هناك لوحة في كل وحدة سكنية بها جميع الاستخدامات الذكية سواء الإنترنت أو الدش المركزي وخلافه، مشيراً إلى أن تشطيب الوحدات السكنية يتم على مستوى عالٍ وهناك متابعة مستمرة.

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وأضاف: "هناك تخطيط جاهز للخدمات المختلفة بالحي السكني الأول، وسيتم البدء في تنفيذها على الفور، حيث ستضم عدداً من المدارس بها مدرسة النيل، وهايبر ماركت، ومركز للشباب على أعلى مستوى يضاهي مركز شباب الجزيرة، ومكاتب للبريد، وقسم شرطة وخلافه".