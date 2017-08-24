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​شريف فتحي: مصر ضمن أول 20 دولة في مجال أمن الطيران المدني

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مصراوي Masrawy

​شريف فتحي: ضمن أول 20 دولة في مجال أمن الطيران المدني

12:18 م الخميس 24 أغسطس 2017

​شريف فتحي: مصر ضمن أول 20 دولة في مجال أمن الطيران المدني

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن مصر حالياً ضمن أول 20 دولة في مجال أمن الطيران المدني، موكدًا أن مصر أعلى من المعدل العالمي بـ20 نقطة.

وأضاف فتحي في كلمته بالمؤتمر، أن مصر دائما ترحب باستضافة مثل هذة المؤتمرات المثمرة التي تسعى إلى تبادل الخبرات العالمية في صناعة أمن الطيران حول العالم وهي صناعة تحظى بمعدلات نمو وتطوير عالمية ومتزايدة ودقيقة.

وأوضحت أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة لابد من مواجهتها حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي الهام.

ومن المقرر أن تتسلم مصر جائزة أفضل إنجاز في مجال سلامة الطيران من المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط.

جاء وزير الطيران المدني شريف فتحي والدكتور بينارد أليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولية ( الإيكاو) أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه مصر حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

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مصراوي Masrawy

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