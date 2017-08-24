انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بشرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

افتتح وزير الطيران المدني شريف فتحي والدكتور بينارد أليو رئيس منظمة الطيران المدني الدولية ( الإيكاو) أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط الذي تستضيفه مصر حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر المؤتمر من 350 شخصية يمثلون 55 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط من بينهم 27 وزيرا للنقل والطيران المدني و35 رئيس سلطة طيران مدني و8 سفراء دول و7 منظمات دولية معنية بالطيران المدني ومديري المكاتب الإقليمية لمنظمة الإيكاو بأفريقيا والشرق الأوسط وخبراء أمن الطيران والمطارات وعدد من شركات الطيران العالمية ومقدمي الخدمات اللوجستية وعدد من الشخصيات الهامة في صناعة النقل الجوي حول العالم.

ورحب وزير الطيران في كلمة له بالمؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الخطة العالمية لآمن الطيران المدنىGASEP " بمشاركة هذا الحشد من خبراء ومسؤلي صناعة النقل الجوي علي مستوي العالم في هذا المؤتمر.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لاختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر الذى يعكس مدى ثقه منظمة الطيران المدنى الدولية الايكاو في مصر وأهمية الدور الريادي والإقليمي الذي تقوم به في مجال أمن الطيران والمطارات بالقارة السمراء والشرق الأوسط، كما جاء اختيار شرم الشيخ مدينة السلام لعقد هذا المؤتمر باعتبارها مقصدا سياحيا عالميا يمثل قبلة السياح من مختلف انحاء العالم.