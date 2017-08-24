أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نجم بايرن ميونخ يقترب من موناكو

Google+ Print
نجم بايرن ميونخ يقترب من موناكو نجم بايرن ميونخ يقترب من موناكو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي موناكو الفرنسي، يجهز عرضًا كبيرًا للتعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «توتو ميركاتو»، إن موناكو يخطط لنهاية كبيرة، حال انتقال نجمه كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: «أبطال الدوري الفرنسي مهتمون بالتوقيع مع ريناتو سانشيز، وهم على وشك التقدم بعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على خدمات اللاعب».

شاهد أيضا

وتابعت: «موناكو على استعداد لتقديم 48 مليون يورو، لإقناع مسؤولي بايرن ميونيخ ببيع اللاعب، بدلاً من إعارته فقط كما يخططون».

واختتمت الصحيفة: «بايرن ميونيخ قد يضطر إلى النظر في بيع لاعبه، إذا قدم موناكو عرضًا كبيرًا للدولي البرتغالي».

يذكر أن صاحب الـ 20 عامًا كافح من أجل الدخول أساسيًا في تشكيلة الفريق البافاري الموسم الماضي، إلا أنه فشل في ذلك، ليرتبط بالرحيل إلى عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)