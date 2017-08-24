نجم بايرن ميونخ يقترب من موناكو

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي موناكو الفرنسي، يجهز عرضًا كبيرًا للتعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «توتو ميركاتو»، إن موناكو يخطط لنهاية كبيرة، حال انتقال نجمه كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: «أبطال الدوري الفرنسي مهتمون بالتوقيع مع ريناتو سانشيز، وهم على وشك التقدم بعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على خدمات اللاعب».

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وتابعت: «موناكو على استعداد لتقديم 48 مليون يورو، لإقناع مسؤولي بايرن ميونيخ ببيع اللاعب، بدلاً من إعارته فقط كما يخططون».

واختتمت الصحيفة: «بايرن ميونيخ قد يضطر إلى النظر في بيع لاعبه، إذا قدم موناكو عرضًا كبيرًا للدولي البرتغالي».

يذكر أن صاحب الـ 20 عامًا كافح من أجل الدخول أساسيًا في تشكيلة الفريق البافاري الموسم الماضي، إلا أنه فشل في ذلك، ليرتبط بالرحيل إلى عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.