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توقيف شاب يبلغ من العمر 22 عاما في اطار التحقيق حول "تهديد ارهابي" بهولندا

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مصراوي Masrawy

توقيف شاب يبلغ من العمر 22 عاما في اطار التحقيق حول "تهديد ارهابي" بهولندا

12:04 م الخميس 24 أغسطس 2017

الشرطة الهولندية تقوم باخلاء قاعة ماسيلو للحفلات ب

روتردام ( أ ف ب):

أعلنت الشرطة الهولندية انها أوقفت الخميس رجلا في الثانية والعشرين من العمر في اطار التحقيق في "تهديد ارهابي" أدى الى الغاء حفلة غنائية لفرقة روك أميركية بعد تحذير من الشرطة الاسبانية.

وقالت شرطة روتردام في بيان ان رجلا يسكن في منزل في برابانت الاقليم الواقع بجنوب البلاد "اوقف ويتم الاستماع لافادته حول التهديد في روتردام".

وأوضحت ان السائق الاسباني للشاحنة الصغيرة التي تحمل لوحة تسجيل اسبانية وتحوي قوارير غاز، ما زال موقوفا بعد اعتقاله الاربعاء.

وتحقق الشرطة الهولندية الخميس في الشاحنة الصغيرة، بعدما ألغت الحفل الموسيقي بسبب "تهديد ارهابي" يأتي بعد ستة أيام على عمليتي الدهس في اسبانيا اللتين اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنهما واسفرتا عن سقوط 15 قتيلا.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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