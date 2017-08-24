توقيف شاب يبلغ من العمر 22 عاما في اطار التحقيق حول "تهديد ارهابي" بهولندا

روتردام ( أ ف ب):

أعلنت الشرطة الهولندية انها أوقفت الخميس رجلا في الثانية والعشرين من العمر في اطار التحقيق في "تهديد ارهابي" أدى الى الغاء حفلة غنائية لفرقة روك أميركية بعد تحذير من الشرطة الاسبانية.

وقالت شرطة روتردام في بيان ان رجلا يسكن في منزل في برابانت الاقليم الواقع بجنوب البلاد "اوقف ويتم الاستماع لافادته حول التهديد في روتردام".

وأوضحت ان السائق الاسباني للشاحنة الصغيرة التي تحمل لوحة تسجيل اسبانية وتحوي قوارير غاز، ما زال موقوفا بعد اعتقاله الاربعاء.

وتحقق الشرطة الهولندية الخميس في الشاحنة الصغيرة، بعدما ألغت الحفل الموسيقي بسبب "تهديد ارهابي" يأتي بعد ستة أيام على عمليتي الدهس في اسبانيا اللتين اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنهما واسفرتا عن سقوط 15 قتيلا.