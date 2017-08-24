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قتلت طفلتها بسبب "النظر من الشباك".. والمحكمة تجدد حبسها 45 يومًا

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مصراوي Masrawy

قتلت طفلتها بسبب "النظر من الشباك".. والمحكمة تجدد حبسها 45 يومًا

11:51 ص الخميس 24 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، اليوم الخميس، تجديد حبس ربة منزل 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بضرب طفلتها حتى الموت بمنطقة حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام "منى.ع"، بضرب طفلتها "عبير" سنتين، على وجهها وعلى رأسها بقطعة خشبية، ما أدى لوفاتها.

واعترفت المتهم في تحقيقات النيابة بضرب طفلتها لعدم سماعها الكلام، وإصرارها على النظر من النافذة، لكن لم تقصد قتلها.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.

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