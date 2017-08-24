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الجريدة الرسمية تنشر موافقة السيسي على القرض السعودي لتطوير القصر العيني

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مصراوي Masrawy

الجريدة الرسمية تنشر موافقة على القرض السعودي لتطوير القصر العيني

12:00 م الخميس 24 أغسطس 2017

الجريدة الرسمية تنشر موافقة السيسي على القرض السعودي لتطوير القصر العيني

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى القصر العيني بين حكومتي جمهورية العربية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 450 مليون ريال سعودى (نحو 120 مليون دولار أمريكي) والموقعة في القاهرة بتاريخ الثامن من أبريل عام 2016.

ووقعت وزارة التعاون الدولي كممثلة عن المصرية مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وتم توقيع الاتفاقية في قصر الاتحادية في أبريل من العام الماضي.

وقال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بالتعاون مع المملكة العربية السعودية بقيمة 450 مليون ريال سعودي- ليس منحة، وإنما قرض ممنوح من صندوق التنمية السعودي بشروط ميسرة جدا يسدد على مدة 20 عاماً قابلة للتمديد وبفائدة أقل من 1% قيمة المصروفات الإدارية فقط وبإعفاء من السداد خلال أول 5 سنوات.

وأشار خضير في تصريحات سابقة لمصراوي، إلى أن القرض سيغطى 37% من الإنشاءات والتجديد بقصر العيني، و100% من الأجهزة الطبية، و100% من الفرش الطبي، حيث تبلغ قيمة السرير 120 ألفا و150 ألفا بالعناية المركزة، والترولات تصل إلى 50 و70 ألفا للواحد، كما يغطى القرض 100% من تغيير طاقة المستشفى، حيث تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء سنويا 40 مليون جنيه، ويتم تسديدها.

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مصراوي Masrawy

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