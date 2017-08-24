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مران الأهلي| انتظام متعب والشعلالي.. وغياب سليمان

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مران الأهلي| انتظام متعب والشعلالي.. وغياب سليمان مران الأهلي| انتظام متعب والشعلالي.. وغياب سليمان

التحرير

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انتظم عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه صباح اليوم الخميس، بعد غيابه عن مران أمس الأربعاء.

ورفض الجهاز الفني للأهلي، معاقبة اللاعب، وأكد أنه حصل على إذن بالتأخر عن حضور فترة الإعداد لسفره خارج .

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وشهد المران غياب وليد سليمان صانع الألعاب، بينما عاد التونسي أنيس الشعلالي المعد البدني من بلاده، بعد الحصول على إجازة لمدة أسبوع.

ويأتي تدريب الأهلي على فترتين وفقاً للبرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري.

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التحرير

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