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كوبر: مُندهش من تصريحات مؤمن زكريا

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كوبر: مُندهش من تصريحات مؤمن زكريا كوبر: مُندهش من تصريحات مؤمن زكريا

التحرير

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اندهش الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني لمنتخب ، من تصريحات مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، بشأن احترافه من أجل الانضمام إلى صفوف الفراعنة.

وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام على هامش معسكر الفراعنة، أن حديث مؤمن زكريا عن الاحتراف، ما هو إلا تحفيز للاعب، مرسلًا سلامه لنجم الأهلي.

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وكشف مدرب الفراعنة، أنه لم يحدد سفر جميع اللاعبين إلى أوغندا، مؤكدًا أنه في حالة استبعاد أي لاعب سوف يستمر في معسكر الإسكندرية تحسبًا لإصابة أي لاعب قبل مباراة العودة أمام أوغندا.

وأكمل كوبر، أن اختيار كهربا في مركز المهاجم الصريح، ليكون خيار قوي مع المهاجمين المتواجدين رفقة ، مضيفًا أنه يحرص دائمًا على تجهيز البديل في كل مركز.

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التحرير

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