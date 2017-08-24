كوبر: مُندهش من تصريحات مؤمن زكريا

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اندهش الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، من تصريحات مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، بشأن احترافه من أجل الانضمام إلى صفوف الفراعنة.

وقال كوبر، خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام على هامش معسكر الفراعنة، أن حديث مؤمن زكريا عن الاحتراف، ما هو إلا تحفيز للاعب، مرسلًا سلامه لنجم الأهلي.

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وكشف مدرب الفراعنة، أنه لم يحدد سفر جميع اللاعبين إلى أوغندا، مؤكدًا أنه في حالة استبعاد أي لاعب سوف يستمر في معسكر الإسكندرية تحسبًا لإصابة أي لاعب قبل مباراة العودة أمام أوغندا.

وأكمل كوبر، أن اختيار كهربا في مركز المهاجم الصريح، ليكون خيار قوي مع المهاجمين المتواجدين رفقة المنتخب، مضيفًا أنه يحرص دائمًا على تجهيز البديل في كل مركز.