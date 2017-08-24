كريم حافظ ينضم لمعسكر المنتخب السبت استعدادًا لأوغندا

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ينضم كريم حافظ، لاعب لانس الفرنسي، إلى معسكر المنتخب الأول، السبت المقبل، استعدادًا لمواجهتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.

ورفض المنتخب مشاركة اللاعب في إحدى مباريات فريقه يوم 28 أغسطس الجاري، حتى يتسنى له الانضمام للمعسكر قبل السفر لأوغندا ظهر يوم 29 من الشهر نفسه.

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فيما ينتظم عمرو جمال، لاعب بيدفيست الجنوب إفريقي، يوم 28 أغسطس للانضمام لمعسكر المنتخب قادمًا من جنوب إفريقيا.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره الأوغندي، يوم 31 أغسطس المقبل على ملعب كمبالا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا.