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كريم حافظ ينضم لمعسكر المنتخب السبت استعدادًا لأوغندا

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كريم حافظ ينضم لمعسكر المنتخب السبت استعدادًا لأوغندا كريم حافظ ينضم لمعسكر المنتخب السبت استعدادًا لأوغندا

التحرير

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ينضم كريم حافظ، لاعب لانس الفرنسي، إلى معسكر الأول، السبت المقبل، استعدادًا لمواجهتي أوغندا في تصفيات .

ورفض المنتخب مشاركة اللاعب في إحدى مباريات فريقه يوم 28 أغسطس الجاري، حتى يتسنى له الانضمام للمعسكر قبل السفر لأوغندا ظهر يوم 29 من الشهر نفسه.

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فيما ينتظم عمرو جمال، لاعب بيدفيست الجنوب إفريقي، يوم 28 أغسطس للانضمام لمعسكر المنتخب قادمًا من جنوب إفريقيا.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره الأوغندي، يوم 31 أغسطس المقبل على ملعب كمبالا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في .

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التحرير

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