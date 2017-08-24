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مبروك حصلت على وظيفة"..5 علامات تخبرك بنجاح مقابلة العمل"

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مصراوي Masrawy

مبروك حصلت على وظيفة"..5 علامات تخبرك بنجاح مقابلة العمل"

11:32 ص الخميس 24 أغسطس 2017

5 علامات تخبرك أن مقابلة العمل انتهت بنجاح

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما يحدث بعض القلق والارتباك عند إجراء مقابلات العمل "interview"، خاصًة أن النتيجة تظل مجهولة بالنسبة للمتقدم، لهذا نستعرض لك بعض العلامات التي تدل على أنك أجريت المقابلة بنجاح، وفقًا لما ذكره موقع careeraddict.

- عندما يتم سؤالك عن إجراء مقابلة أخرى

تعتبر هذه من أحد المؤشرات الجيدة، فهذا يعني أنك مرغوب، وسوف تبدأ باتخاذ الخطوة الثانية اتجاه العمل.

- عندما يطلب منك التعرف على الموظفين في العمل

هذا يعني أنك مقبول بشكل كبير، وهناك نية لان تبدأ بالعمل في القريب العاجل.

- تكرار اسمك كثيرًا في المقابلة

هذا يعني أن صاحب العمل يريد التقرب منك ومعرفة مهاراتك أكثر.

- دوام المقابلة لوقت أطول

هذا يعني أنك غير ممل وسيرتك الذاتية تبدو جذابة لصاحب العمل.

- عندما يتطرق الامر من الرسمي إلى الودي

ويعني ذلك أنك أصبحت مقرب بشكل كبير لصاحب العمل، ويرغب في تواجدك معه في الفريق.

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مصراوي Masrawy

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