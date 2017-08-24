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​"الفاو" يدعو مصر لعرض تجربتها في الحماية الاجتماعية بالمنتدي العالمي بكندا

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مصراوي Masrawy

​"الفاو" يدعو لعرض تجربتها في الحماية الاجتماعية بالمنتدي العالمي بكندا

11:44 ص الخميس 24 أغسطس 2017

وزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة- أ ش أ:

وجه برنامج الأغذية العالمي، دعوة لوزارة التضامن الاجتماعي لعرض تجربة مصر في برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المشروط أمام المنتدى السنوي العالمي المزمع عقده في كندا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد من برنامج الأغذية العالمي برئاسة ستانليك سامكانجى رئيس التخطيط والسياسات بالبرنامج بروما وكارلو سكاراميلا نائب المدير الإقليمي للبرنامج بالقاهرة والدكتور مانجستاب هايلي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بمصر.

وتم خلال اللقاء استعراض برامج التعاون الحالية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ والخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي للخمس سنوات المقبلة والتي تعتمد على أولويات المصرية وخطة وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

وأشادت الوزيرة بالشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وخاصة من خلال التعاون في تنفيذ البرنامج القومي للتغذية المدرسية ومشروع الألف يوم الأولى في حياة الطفل لضمان تغذية سليمة للأمهات الحوامل والمرضعات وأطفالهن، ومشروع إقراض 6 الاف و500 أم لإنشاء مشروعات صغيرة لزيادة دخلهن.

وطالبت الوزيرة بزيادة الدعم المقدم من برنامج الأغذية العالمي في هذه المشروعات الهامة بما يحسن الظروف المعيشية للسيدات في المناطق الفقيرة و في دعم اتخاذ القرار من خلال استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية من خلال تقديم الدعم لإنشاء البوابة الجغرافية الخاصة بالوزارة.

هذا المحتوى من

Asha

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