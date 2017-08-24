مباحث الآداب تداهم 4 ملاهي ليلية غير مرخصة بالهرم والعمرانية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت عددا من الملاهي الليلية والبارات بمنطقتي الهرم والعمرانية.

وأسفرت الحملات بقيادة العميد محمود هويدي، مدير مباحث الآداب بالجيزة، عن ضبط 5 منشآت غير مرخصة، و4 ملاهي غير مرخصة، و2 بودي جارد، و4 حالات تحريض على الفسق وفعل فاضح، و15 مخالفة عدم الإخطار عن تشغيل مضيفات.

حررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.