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ضبط 400 ألف صاروخ ألعاب نارية في الفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط 400 ألف صاروخ ألعاب نارية في الفيوم

11:25 ص الخميس 24 أغسطس 2017

ضبط 400 ألف صاروخ ألعاب نارية في الفيوم

ضبط 400 ألف صاروخ ألعاب نارية

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت المباحث الجنائية بالفيوم، 400 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بحيازة عامل في الفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة الشواشنة، بضبط "م. ر. ع" 30 عامًا، عامل مقيم بقرية النزلة.

جاء ذلك في حملة قادها العميد هيثم عطا رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، التي ضبطت المتهم داخل منزله بقرية النزلة، وبحيازته 400 ألف صاروخ ألعاب نارية، كان يقوم بإعدادها لتوزيعها على التجار خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأحيل المتهم لنيابة أبشواي التي باشرت التحقيقات.

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