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اليوم.. مغادرة 320 في آخر رحلات حجاج البر من ميناء نويبع

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مصراوي Masrawy

اليوم.. مغادرة 320 في آخر رحلات حجاج البر من ميناء نويبع

11:23 ص الخميس 24 أغسطس 2017

اليوم.. مغادرة 320 في آخر رحلات حجاج البر من ميناء نويبع

رحلات حجاج البر من ميناء نويبع

 السويس - حسام الدين أحمد:يشهد ميناء نويبع، اليوم الخميس، مغادرة 320 حاجًا يمثلون آخر أفواج حجاج البر، على متن العبارة "برنسيسة" يرافقهم 8 أتوبيسات نقل حجاج، لينتهي بذلك موسم سفر حجاج البر.

 وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع بلغ 13 ألف و500 حاج وحاجة، رافقهم في رحلتهم البرية عبر الأراضي الأردنية 313 باص حج منذ بدء الموسم، بنسبة زيادة بلغت 31 % عن موسم الحج العام الماضي.

 وأضاف يوسف أن العبارتين "برنسيسة" و"سينا"، أبحرت يوميًا من 14 أغسطس في رحلات مكوكية على الخط الملاحي "نويبع - العقبة"، لنقل الحجيج من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

 وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، على مديري الموانئ، لتسهيل وتيسير إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات، وتنظيم دخول الحجاج من قرية الحجاج للميناء، طبقًا للعبارات المتواجدة على الأرصفة والطاقة الاستيعابية لكل عبارة بعد انتهاء الفحص والتأكد من صلاحية العبارة للإبحار.

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