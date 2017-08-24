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الصحة: البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 16 ألف من الحجاج المصريين

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مصراوي Masrawy

الصحة: البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 16 ألف من الحجاج المصريين

11:32 ص الخميس 24 أغسطس 2017

الصحة: البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 16 ألف من الحجاج المصريين

ارشيفية

مكة المكرمة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج 16 ألفا و 274 حالة مرضية حتى صباح اليوم الخميس تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 14 ألفا و569 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1705 حالات في المدينة المنورة، بينما دخلت 33 حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 14 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 19 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 22 حالة بالمستشفيات السعودية، و 17 حالة منهم بمكة المكرمة، و 5 بالمدينة المنورة، بالاضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد الانصاري رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، لافتا الى استمرار الفريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد أي حالات معدية أو غير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج ، مشيراً إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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