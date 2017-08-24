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الخليفي يُحبط برشلونة

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الخليفي يُحبط برشلونة الخليفي يُحبط برشلونة

التحرير

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة، توصل إلى اتفاق مع أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للانتقال إلى صفوف البلوجرانا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة «سبورت»: «برشلونة لديه مرشح جديد لتدعيم هجومه بعد صعوبة المفاوضات مع ليفربول وبوروسيا دورتموند حول ضم فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي على الترتيب».

وأضافت الصحيفة: «النادي الكتالوني اتفق بالفعل مع الأرجنتيني دي ماريا، ومع ذلك تبقى هناك مشكلة في إتمام الصفقة بسبب الاختلاف على القيمة المالية مع باريس سان جيرمان».

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وتابعت: «برشلونة يريد دفع 50 مليون يورو فقط لضم الدولي الأرجنتيني، فيما يرى ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، أن هذا المبلغ ليس مناسبًا».

ويسعى برشلونة، جاهدًا للتعاقد مع خليفة البرازيلي نيمار، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قبل غلق سوق الانتقالات الأسبوع المقبل.

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التحرير

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