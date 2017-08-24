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خطوة تفصل مبابي عن الرحيل

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خطوة تفصل مبابي عن الرحيل خطوة تفصل مبابي عن الرحيل

التحرير

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أكدت تقارير اليوم الخميس، أن ناديي باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين، وصلا لمراحل متقدمة للغاية في المفاوضات لانتقال المهاجم الواعد، كيليان مبابي، لصفوف الفريق الباريسي.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إلى أن نجاح صفقة انتقال مبابي صاحب الـ(18 عامًا)، يتوقف على موافقة أيا من ثلاثي الفريق العاصمي، البرازيلي لوكاس مورا أو الألماني دراكسلر أو الأرجنتيني خافيير باستوري لموناكو، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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وكشف الصحيفة، عن أن إدارة سان جيرمان ستدفع في المقابل نحو 150 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة.

وبهذا تكون إدارة موناكو، التي كانت ترفض مرارا التفريط في خدمات اللاعب، قد خضعت لضغط مبابي نفسه الذي يريد الرحيل لصفوف الفريق العاصمي، حتى أنه اتفق مع مسئوليه على جميع بنود عقده.

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التحرير

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