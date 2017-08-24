بوجبا يتحدث عن الاعتزال الدولي لروني

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علق الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، على قرار الإنجليزي واين روني، زميله السابق في الشياطين الحمر، ونجم إيفرتون الحالي، بالاعتزال الدولي.

وأعلن روني، قائد إنجلترا السابق، إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد 119 مباراة دولية، هز الشباك خلالهم بـ53 هدفًا، مفضلًا صاحب الـ(31 عامًا)، الذي وصل إلى هدفه الـ 200 في البريميرليج، التركيز على مسيرته مع التوفيز.

وقال بوجيا، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «أنت تفتقد دائمًا لقائد وأسطورة مثل روني، لأنه يملك الخبرة وحصل على العديد من البطولات».

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وأضاف الدولي الفرنسي: «لقد سجل 200 هدف في الدوري الإنجليزي حتى الآن، إنه لاعب كبير، يمكنه مساعدة الفريق، يمكن للاعبين الشباب النظر إليه من أجل التطور».

واختتم نجم يوفنتوس السابق: «نتمنى رؤية لاعبين مثله داخل المستطيل الأخضر طوال الوقت، لأنه يتسم بالاحترام، لقد فعل ما يحبه، أنه حقًا لاعب وشخص كبير، سيظل أسطورة دائمًا».